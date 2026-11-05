Hipotecario Pro de BancoEstado: ¿En cuánto quedaría el dividendo de una casa de 3000 UF?

05 nov. 2026 - 18:30 hrs.

Comprar una vivienda es uno de los principales objetivos de muchas familias, aunque reunir el dinero para el pie y acceder a un crédito hipotecario puede convertirse en una dificultad. En ese contexto, BancoEstado dispone del Hipotecario Pro, una alternativa que busca facilitar el acceso a la casa propia mediante condiciones preferenciales de financiamiento.

La iniciativa, disponible a través de la plataforma Casaverso, permite simular y obtener una preaprobación en línea para la compra de viviendas nuevas y usadas. Entre sus principales características, contempla hasta un 90% de financiamiento, la posibilidad de complementar renta y plazos de pago que van desde los 8 hasta los 30 años.

¿Cuánto quedaría el dividendo de una casa de 3.000 UF?

Una de las preguntas de quienes están evaluando esta alternativa es cuánto tendrían que pagar mensualmente por una propiedad de ese valor.

De acuerdo con la simulación disponible en el sitio web de BancoEstado, al considerar una vivienda de 3.000 UF, el dividendo mensual que arroja el simulador es de $514.552.

Este monto permite dimensionar el compromiso económico que implicaría adquirir una propiedad de ese valor mediante el Hipotecario Pro. Sin embargo, corresponde a un resultado referencial de la simulación y no constituye una aprobación del crédito ni garantiza que las mismas condiciones se mantengan para todos los solicitantes.

¿Qué características tiene el Hipotecario Pro de BancoEstado?

Según informa la entidad financiera, el producto contempla hasta un 90% de financiamiento para la adquisición de viviendas nuevas y usadas, sujeto a evaluación previa.

Además, permite complementar renta con otra persona para acceder a un mayor financiamiento, ofrece plazos de entre 8 y 30 años y contempla hasta seis meses de gracia para comenzar a pagar el primer dividendo.

BancoEstado también destaca que el producto cuenta con una tasa preferencial, cuyas condiciones dependen de la evaluación del solicitante y de los requisitos establecidos por la institución.

¿Cómo simular el Hipotecario Pro?

Las personas interesadas pueden ingresar a Casaverso de BancoEstado (clic acá para acceder), donde pueden buscar propiedades nuevas y usadas, simular su crédito hipotecario y solicitar una preaprobación en línea.

La plataforma también ofrece seguimiento en línea con un asesor de inteligencia artificial. Cabe recordar que el otorgamiento del financiamiento está sujeto a la evaluación comercial y crediticia de BancoEstado.

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