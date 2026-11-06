"Me quedó grande": La sincera reflexión de Gonzalo Valenzuela sobre su quiebre matrimonial con Kika Silva

06 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Una sincera confesión realizó Gonzalo Valenzuela al referirse nuevamente al término de su matrimonio con Kika Silva. El actor abordó aspectos personales de la ruptura y reconoció que hubo una importante decisión que no logró enfrentar como esperaba.

Durante su participación en un programa de Canal 13, el intérprete fue consultado por su historial amoroso y terminó entregando detalles sobre las razones que llevaron a poner fin a su relación con la modelo, con quien se casó en abril de 2024.

La confesión de Gonzalo Valenzuela sobre su quiebre con Kika Silva

Al explicar qué ocurrió entre ambos, Valenzuela aseguró que sus proyectos de vida comenzaron a tomar direcciones diferentes.

"Eran dos caminos bien distintos finalmente. Yo la verdad también estoy cansado de ciertas cosas, estoy más viejo también. La Kika es 15 años menor que yo, con otra energía, con ganas de formar familia, de tener niños. Pero yo ya estoy como en otra y me cuesta también", reconoció.

El actor también mencionó que la distancia con sus hijos mayores, quienes viven en Argentina, ha sido un factor importante en sus decisiones personales.

"A mí me duelen mucho mis otros hijos que viven en Argentina, entonces esta distancia siempre ha sido un tema para mí. Voy y vuelvo, voy y vuelvo", explicó.

“Asumo mi responsabilidad absolutamente”: el mea culpa del actor

Uno de los momentos más reveladores de la conversación llegó cuando Valenzuela reconoció que enfrentarse a una decisión de esa magnitud terminó superándolo.

"Tomar una decisión tan grande me quedó grande a mí. Y asumo mi responsabilidad absolutamente", expresó.

De esta manera, el actor reconoció su responsabilidad en el término de la relación, dejando en evidencia que las diferencias sobre los proyectos familiares y sus propias prioridades personales tuvieron un peso importante en la separación.

¿Gonzalo Valenzuela quiere volver a ser padre?

Durante la conversación, el intérprete también fue consultado sobre la posibilidad de tener más hijos en el futuro.

Su respuesta fue categórica: "Hoy día te diría que no. No, yo quiero hacerme la vasectomía".

Actualmente, Valenzuela aseguró que está concentrado en sus hijos y en sus proyectos laborales. También señaló que continúa creyendo en el amor, pese al término de su matrimonio.

"Hoy día estoy soltero, tengo 48 años, y sigo creyendo en el amor", afirmó.

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