Américo es condenado por agresión a Yamila Reyna y ofrece disculpas públicas: "Asumo íntegramente mi responsabilidad"

06 nov. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, el cantante Américo ofreció disculpas públicas a su expareja, Yamila Reyna, durante una audiencia judicial en la que reconoció su responsabilidad por la agresión ocurrida el 8 de febrero de 2026. La actriz y comediante aceptó las disculpas del artista.

De pie y leyendo desde un papel, el cantante se dirigió a su expareja para expresar: “Pido disculpas a Yamila Reyna por los hechos ocurridos con fecha 8 de febrero de 2026. Sobre esos hechos asumo íntegramente mi responsabilidad”.

Américo reconoció su responsabilidad ante Yamila Reyna

Durante su declaración, el artista también se refirió a las circunstancias en que ocurrieron los hechos: “Quiero expresar además que fueron en un momento de ofuscación sin motivo o causa imputable a Yamila”.

Luego, abordó aspectos de la relación que mantuvo con la actriz, descartando que existieran situaciones que pudieran justificar su reacción.

“No hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera, tales como infidelidad o maltrato de su parte”, sostuvo.

Casi al finalizar la lectura, Américo levantó la mirada del papel y se dirigió directamente a su expareja para agregar: “Reitero públicamente mis disculpas”.

La condena que recibió Américo

Según informó la Fiscalía del Maule, el cantante fue condenado por lesiones menos graves tras agredir a Yamila Reyna. El tribunal le impuso una pena de 100 días, que deberá cumplir en libertad, con uso de tobillera electrónica y reclusión parcial en su domicilio.

Además, deberá pagar una multa de 11 Unidades Tributarias ($796.840).