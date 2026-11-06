Tras balaceras en dos centros asistenciales: Funcionarios de la salud de Puente Alto llegan al Ministerio de Seguridad

06 nov. 2026 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 300 funcionarios de la salud de Puente Alto llegaron en buses hasta el Ministerio de Seguridad, en medio de la movilización que mantienen por los hechos de violencia registrados en dos centros asistenciales de la comuna.

La delegación es encabezada por el alcalde Matías Toledo, quien sostendrá una reunión con el delegado presidencial, Germán Codina, para abordar la situación y buscar soluciones ante los problemas de seguridad que afectan a los recintos.

Paro indefinido tras episodios de violencia

La movilización se produce luego de que dos centros de salud de Puente Alto se vieran involucrados en episodios de violencia armada durante las últimas horas, situación que derivó en un paro indefinido de los funcionarios.

La reunión con las autoridades busca encontrar respuestas frente a estos hechos y abordar las condiciones de seguridad necesarias para que los trabajadores puedan retomar sus funciones.

Los trabajadores buscan que las autoridades entreguen medidas concretas para evitar nuevos episodios de violencia al interior de los establecimientos, luego de que las balaceras y situaciones de riesgo afectaran directamente el funcionamiento de los servicios de atención y la seguridad de los equipos de salud.