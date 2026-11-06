Chef italiano es despedido por negarse a ponerle piña a la pizza

06 nov. 2026 - 16:30 hrs.

Un cocinero italiano ha sido despedido del restaurante en el que trabajaba en la ciudad de Brisbane, Australia, tras negarse a hacer una 'pizza hawaiana', una polémica versión con piña del famoso plato italiano.

El establecimiento, llamado 'La Costa', se presentaba como un elegante rincón italiano en la ciudad que ofrecía platos típicos del país mediterráneo: "Te prometemos que en un instante te darás cuenta de que ya no estás en Brisbane, sino que has llegado a la Riviera italiana", asegura la página web del local.

Despido por negarse a poner el fruto tropical

El cocinero despedido, Davide Tamburella, llevaba cuatro años trabajando en el restaurante y tenía la esperanza de que el dueño mantuviera su patrocinio de visa para obtener la residencia permanente en Australia, un camino habitual para los trabajadores gastronómicos de ese país.

Sin embargo, en ese periodo se negó al menos tres veces a añadir esta fruta tropical a sus elaboraciones. El despido definitivo se produjo el 20 de mayo, quince días después de que su jefe, Elliot Ingram, le convocara "para abordar cuestiones relacionadas con su rendimiento".

Fallo judicial por fuera de plazo

El conflicto laboral entre las partes se resolvió esta semana en los tribunales australianos. La Comisión de Trabajo Justo dictaminó el pasado martes en favor de Tamburella al considerar que había sido despedido de manera injusta.

Sin embargo, a pesar de este pronunciamiento, el organismo tuvo que desestimar la demanda del italiano debido a que esta fue presentada fuera de plazo.

Un cliente iba a dejar más de 15.000 dólares

Ingram sostiene que la controversia "va más allá de los ingredientes de una pizza" y que ocurrió en el contexto de una cita clave para el negocio.

"Tuvimos un gran evento e íbamos a recibir más de 15.000 dólares, y el tipo que pagaba todo dijo: 'Necesito una pizza de jamón y piña'", contó el dueño.

El propietario explicó en su cuenta de Instagram que la negativa a atender ese pedido en particular precipitó la salida del trabajador.

La controversia con la fruta "influyó en la decisión general de rescindir el contrato, basada en una petición del cliente que nos pareció razonable, pero tuvo más que ver con otros factores que se estaban dando en ese momento", según Ingram.

Respecto a la receta, el dueño añadió: "Probablemente no sea mi favorita, pero no voy a rechazarla, eso está claro. Y ya hemos tenido pizza de jamón y piña en el menú infantil anteriormente".

El choque cultural en la cocina

El chef italiano alegó en su demanda que ponerle piña a la pizza era "un insulto a su cultura" y que por eso se negaba a hacerlo. Asimismo, señaló que cualquier orden "no tiene por qué seguirse cuando resulte ofensiva para su cultura".

Por su parte, el restaurante defendió que la solicitud respondía a las costumbres gastronómicas de la región: "Al estar en Australia, es muy habitual poner piña en la pizza. Los italianos son muy tradicionales en lo que respecta a la comida, sobre todo a la pizza. Pero al fin y al cabo, no estamos en Italia, estamos en Australia", señaló Ingram a la cadena australiana ABC.

La piña como identidad regional

El conflicto no solo enfrentó a dos visiones de la gastronomía, sino que chocó directamente con el entorno local. Queensland, el estado australiano donde se ubica Brisbane, es un importante productor de piña para el consumo y orgullo nacional.

La relevancia de este cultivo es tal que al norte de la ciudad se erige The Big Pineapple, una conocida escultura de más de 16 metros de altura ubicada en Woombye que funciona como símbolo de la zona.

thebigpineapple.com

Un nuevo comienzo sin piña

Tras la clausura de este capítulo legal y laboral, los caminos de ambas partes se han separado por completo. 'La Costa' ha cerrado sus puertas permanentemente debido a problemas financieros, según argumentó el propietario.

Por su parte, Tamburella trabaja actualmente en otro restaurante italiano de la ciudad donde la piña, esta vez, no figura en la carta.