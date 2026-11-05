Frutillar suspende carrera de 10.000 patitos de hule en el lago Llanquihue: Esta es la actividad que la reemplazará

05 nov. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

La carrera de 10.000 patitos de hule que se realizaría en el lago Llanquihue fue suspendida tras generar cuestionamientos por su posible impacto ambiental.

¿Qué dijo la Municipalidad?

La decisión fue confirmada por el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, quien explicó que el cambio se tomó luego de escuchar las preocupaciones de vecinos, dirigentes y organizaciones por los efectos que podría tener la actividad en el ecosistema lacustre.

La iniciativa, que buscaba convertirse en "la carrera de patitos de hule más grande de la historia", estaba programada para el sábado 28 de noviembre, a las 15:00 horas, en el sector Muelle Costanera. Contemplaba lanzar 10.000 juguetes al lago y sortear distintos premios entre los participantes.

¿Por qué se suspendió la carrera de patitos de hule?

La propuesta generó cuestionamientos desde Defendamos la Patagonia y otras personas, quienes plantearon dudas sobre qué ocurriría con los juguetes después de la actividad y el eventual impacto que podrían provocar en la fauna y el entorno natural.

El alcalde sostuvo que la organización había considerado medidas para evitar que los patitos quedaran en el agua. Sin embargo, finalmente optaron por cambiar el formato de la jornada.

"Esto es una actividad también que tiene todos los resguardos, y no podemos perder el foco también. Digo a título personal, quizás también, de la lucha que tenemos para que salgan los dos centros de cultivo, las dos balsas jaulas que están en el lago Llanquihue", señaló Arismendi.

En ese contexto, también aludió a la preocupación por la contaminación del lago y afirmó que existen informes que apuntarían a que algunas salmoneras estarían contaminando sus aguas.

¿Qué actividad reemplazará la carrera?

La jornada mantendrá su propósito solidario, pero tendrá una nueva programación. En vez de la competencia acuática, se realizará una corrida familiar denominada "corrida amarilla", en alusión al color característico de los patitos de hule.

A esto se sumará una rifa solidaria en la que se sortearán los premios que estaban contemplados para la actividad original.

"Yo soy un amante del lago, un amante de Frutillar, he vivido toda mi vida acá, quiero que mis restos descansen en esta comuna, por ende hemos escuchado a la gente, hemos escuchado a dirigentes, hemos escuchado movimientos. Acá no se trata de algo personal, sino que hemos escuchado la voz del pueblo, como se dice, y hemos tomado la decisión de modificar esta actividad en conjunto con la Unión Comunal y vamos a invitar también que se puedan reincorporar a nuestros amigos de Acción Animal", manifestó el alcalde.