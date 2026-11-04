Sernac inicia procedimiento para que clientes de empresa de buses sean compensados tras detectar incumplimientos

04 nov. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Pasajes sobrevendidos, viajes que no se realizaron en la fecha u hora acordada y pasajeros trasladados en asientos de menor calidad que los contratados son algunas de las irregularidades detectadas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en la empresa de buses interurbanos Flixbus.

A raíz de estos antecedentes, el organismo inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con Flix Chile SpA, empresa que opera bajo el nombre de Flixbus, para buscar restituciones, compensaciones e indemnizaciones para los consumidores afectados.

Los incumplimientos detectados

Según informó el Sernac, las conductas fueron detectadas desde septiembre de 2025 hasta la fecha. Entre ellas, identificó viajes que no se realizaron en la fecha y hora convenidas, además de la venta de más pasajes que la cantidad de pasajeros que podían transportar los buses.

También detectó que la empresa no habría entregado una confirmación escrita de los contratos de transporte, lo que impedía a los consumidores contar con su pasaje para exigir el servicio que habían pagado.

A esto se suman casos de pasajeros trasladados en asientos de menor calidad que los contratados, indemnizaciones entregadas mediante cupones que no podían convertirse en dinero y cláusulas que podrían ser abusivas en los términos y condiciones de la compañía.

Estas situaciones podrían vulnerar derechos de los consumidores, como recibir información veraz y oportuna, obtener una reparación e indemnización adecuada y exigir que las empresas respeten las condiciones ofrecidas y acordadas.

¿Qué busca el Sernac con el procedimiento?

El organismo pretende que los clientes afectados reciban las restituciones, compensaciones e indemnizaciones que correspondan, incluidos reajustes e intereses si procede. Además, busca que la empresa modifique algunas cláusulas de sus términos y condiciones.

Por ahora, el Servicio está a la espera de que Flixbus informe si acepta participar en el procedimiento. Si la respuesta es favorable, se dará inicio a una etapa de audiencias para avanzar en una eventual solución.

¿Qué es un Procedimiento Voluntario Colectivo?

El Procedimiento Voluntario Colectivo es una herramienta del Sernac que busca alcanzar una solución expedita, completa y transparente para un grupo de consumidores afectados por las conductas de una empresa.

El proceso tiene una duración máxima de tres meses, plazo que puede extenderse una sola vez por otros tres meses mediante una resolución fundada del Servicio. La prórroga puede ser solicitada por la empresa o determinada por el propio organismo con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

En caso de tener problemas con una empresa, los consumidores pueden ingresar un reclamo a través del Portal del Consumidor, utilizando su Clave SERNAC o Clave Única, o acudir a cualquiera de las oficinas de atención de público del organismo.

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