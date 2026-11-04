Buscan entregar las ganancias a la familia del fallecido Komanche: AuronPlay propone a Rubius revivir los Squid Craft Games

04 nov. 2026 - 16:53 hrs.

La muerte del streamer salvadoreño Komanche sigue generando reacciones en la comunidad de creadores de contenido. Esta vez, AuronPlay puso sobre la mesa una iniciativa para ayudar económicamente a su familia: recuperar los populares Squid Craft Games junto a Rubius y destinar las ganancias del evento a sus cercanos.

La propuesta fue planteada por el creador de contenido español durante una de sus transmisiones en directo, donde manifestó su intención de conversar con Rubius para evaluar la posibilidad de organizar una nueva edición de la competencia de Minecraft.

"A ver qué le parece la idea: podemos hacer unos nuevos Squid Games, podemos intentar venderlos a Twitch o a Kick, que nos paguen un buen dinero y se lo damos a la familia de Komanche", explicó AuronPlay.

El streamer también sostuvo que ninguno de los dos necesita quedarse con esos ingresos, por lo que considera que sería una manera de ayudar a los familiares de su amigo tras su fallecimiento.

AuronPlay reveló a qué plataformas vendería el evento

En su propuesta, AuronPlay mencionó dos posibles plataformas para transmitir una nueva edición de los Squid Craft Games: Twitch y Kick.

Aunque reconoció que tiene una preferencia por Twitch, aseguró que estaría dispuesto a negociar con cualquiera de las dos plataformas, dependiendo de cuál ofrezca una mejor propuesta económica.

"Se lo vendemos a quien pague más, me da igual. Me gusta más Twitch, pero si es Kick, los hacemos en Kick", comentó durante su transmisión.

Asimismo, aclaró que primero se cubrirían los gastos de producción y el pago correspondiente a Ale 4, colaborador del proyecto. El dinero restante sería entregado a la familia de Komanche.

Por ahora, la iniciativa depende de la conversación que AuronPlay espera mantener con Rubius. No existe una confirmación sobre una quinta edición, ni tampoco se han anunciado fechas, participantes o una plataforma de transmisión.

¿Qué son los Squid Craft Games?

Los Squid Craft Games son una competencia organizada dentro del videojuego Minecraft, inspirada en la popular serie surcoreana El juego del calamar.

El evento reúne a distintos streamers y creadores de contenido, quienes deben superar pruebas y desafíos mientras son eliminados progresivamente hasta que queda un ganador.

La competencia fue creada por AuronPlay, Rubius y Komanche, y tuvo su primera edición en 2022. Desde entonces, se convirtió en uno de los eventos más reconocidos del streaming en español, con cuatro ediciones realizadas hasta 2025.

La propuesta de AuronPlay busca recuperar este proyecto, que también fue uno de los principales hitos de la trayectoria digital del creador salvadoreño.

Komanche, cuyo nombre real era Carlos Mauricio Gómez, falleció el 25 de octubre de 2026, a los 30 años, en Monterrey, México. Su muerte provocó numerosas muestras de pesar entre sus compañeros y seguidores.