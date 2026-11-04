Línea 7 del Metro de Santiago: Así puedes votar por los murales que estarán en las estaciones

04 nov. 2026 - 17:21 hrs.

La futura Línea 7 del Metro de Santiago no solo permitirá conectar nuevas zonas de la capital, sino que también busca convertirse en un espacio para el arte público. Esto, a través de 21 murales que serán instalados en sus estaciones y que estarán inspirados en el concepto de “El Encuentro”.

La iniciativa, denominada Ruta del Encuentro: 21 Murales para Encontrarnos, es impulsada por la Corporación 3xi y Metro de Santiago. El proyecto contempla tres modalidades de participación: Incluirnos, Inspirarnos e Innovarnos, cada una con siete obras.

De los siete murales que forman parte de la modalidad Incluirnos, seis serán seleccionados por un jurado, mientras que el séptimo será elegido mediante votación popular. De esta manera, la ciudadanía podrá participar en la elección de una de las obras que formarán parte de la futura línea del tren subterráneo.

¿Cómo votar por los murales de la Línea 7 del Metro?

Para participar, las personas deben ingresar al sitio web oficial de Ruta del Encuentro, donde podrán conocer las propuestas de los artistas que buscan formar parte de este proyecto. La votación está disponible en el siguiente link (clic acá para acceder).

Una de las artistas que busca obtener el respaldo ciudadano es La Loica, nombre artístico de Evelyn Latorre Meza, quien participa con su obra Entrama.

La propuesta de la muralista busca representar la relación entre las personas y la naturaleza mediante animales de la biodiversidad chilena que comparten espacios cotidianos como pasajeros del Metro.

¿Cuándo estará lista la Línea 7 del Metro de Santiago?

La futura Línea 7 del Metro de Santiago tiene contemplada su entrada en operación para 2028. El proyecto artístico busca que sus estaciones también sean espacios de encuentro y conexión con la cultura, incorporando obras que acompañen a los pasajeros durante sus viajes.

Todo sobre Metro de Santiago