El supuesto vórtice temporal de la Línea 1 del Metro: La leyenda urbana que te lleva al Santiago de los años 70

04 nov. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago tiene sus propias historias de pasillo, y la Línea 1 no es la excepción. Desde hace años circula un relato que habla de un supuesto vórtice temporal capaz de transportar a algunos pasajeros al pasado.

¿Qué dice la leyenda?

Según la historia, quienes salen de estaciones como Universidad Católica o La Moneda podrían encontrarse, por unos minutos, con un Santiago de los años 70. La idea de que bastaría con subir las escaleras para viajar en el tiempo ha alimentado el relato entre usuarios y curiosos de las leyendas urbanas.

Lo más llamativo es la fecha: la Línea 1 comenzó a funcionar en 1975, justo la época a la que apuntan estos relatos. Para quienes disfrutan de la leyenda, esa coincidencia le da un toque extra de misterio. Otros la ven como un simple dato curioso que calza con la historia.

¿Una explicación más terrenal?

Hay quienes sostienen que la confusión podría tener un origen mucho menos paranormal. En las cercanías de las estaciones mencionadas se encuentran calles como Nueva York, que destacan por su arquitectura clásica.

Para algunos, esa postal de edificios de otra época podría explicar la sensación de haber retrocedido en el tiempo.

Como ocurre con las leyendas urbanas, el relato se transmite de boca en boca y cada versión puede variar. No hay datos que respalden un vórtice temporal, pero la historia se mantiene viva entre los usuarios de la línea más antigua del Metro de Santiago.

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