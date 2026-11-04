Habrá cambios en las teleseries: Así quedó la programación del prime de Mega por este jueves 5 de noviembre
- Por Diego Alonzo
Mega tendrá cambios en su parrilla para la noche de este jueves 5 de noviembre. En total, son tres de sus programas los que no saldrán al aire ese día.
Se trata de "Reunión de Superados", "Prohibida Obsesión" y "¿Volverías con tu ex? 2", es decir, las dos teleseries nocturnas y el reality.
Así queda el prime del jueves 5 de noviembre
El tren del horario estelar de Mega se ordenará de la siguiente manera:
- 20:00 horas: Meganoticias Prime
- 22:05 horas: El Tiempo y tanda del prime
- 22:10 horas: El Muro
¿Qué significa para la audiencia?
Con estos ajustes, los programas habituales del jueves no se emitirán, y el prime se concentrará en el informativo central y en el programa conducido por Kike Morandé.
Los cambios se aplican únicamente al jueves 5 de noviembre. Se recomienda revisar la parrilla oficial del canal (pincha aquí) para confirmar el horario de cada programa en los días posteriores.
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