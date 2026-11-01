Última noche Expo Quillota: Revisa la programación completa y los artistas que se presentan

01 nov. 2026 - 21:53 hrs.

Alanys Lagos, Melón y Melame junto a Patricia Jofré y los Charros de Lumaco, son los artistas encargados de cerrar la Expo Quillota 2026, que llegó a las pantallas de Mega durante las tres jornadas.

La actividad ha convocado a público de Quillota y de comunas aledañas. Según las cifras de asistencia, el viernes llegaron cerca de 12 mil personas, mientras que el sábado la cifra alcanzó los 22 mil. Para este domingo, en tanto, se proyecta una convocatoria cercana a los 20 mil asistentes.

La 26ª edición del evento, bajo el lema “Yo Creo en Quillota” cuenta con la animación de Karen Doggenweiler y Julio César Rodríguez. La transmisión también estará disponible en la plataforma de streaming MegaGO.

Programación domingo 1 de noviembre

La última jornada televisada comenzará con Alanys Lagos y su propuesta de ranchera romántica.

Más tarde, Melón y Melame se presentarán junto a Patricia Jofré con una rutina de humor. Los Charros de Lumaco serán los encargados de cerrar los espectáculos.

Además de los espectáculos, el evento reúne a más de 330 expositores de Chile y Argentina, con ofertas gastronómicas, emprendimientos, artesanía, actividades familiares y atracciones.

El productor ejecutivo de los MegaFest, Eduardo Cabezas, destacó la incorporación del evento a la programación del canal. "Esta es una fiesta que nos parece importantísima en el proyecto MegaFest, ya que nos permite televisar por fin un evento que tiene una tradición de más de 20 años de historia y que representa a un sector importante de la población, como es la Quinta Región interior, además de presentar a más de 330 expositores en un fin de semana que incorpora la gastronomía local, a los emprendedores y -naturalmente- a la música".

"Esperamos que Expo Quillota llegue a muchas partes de Chile y podamos ayudar a compartir la cultura de la zona para todo el país y el mundo. Con los MegaFest queremos mantener la presencia de Mega en regiones y seguir uniendo a los chilenos", agregó.