"A este cabro deberíamos traerlo al matinal": José Antonio Neme cuenta curiosa anécdota con Feipe Camiroaga
- Por Diego Alonzo
En medio del pronóstico del tiempo de este miércoles en el matinal "Mucho Gusto", Jaime Leyton reveló que también trabajó en Televisión Nacional de Chile (TVN) por dos temporadas.
En dicha instancia, el experto indicó que tuvo la oportunidad de conocer al equipo del "Buenos Días a Todos", encabezado por Felipe Camiroaga, a quien aprovechó de elogiar.
Esto dio paso para que el conductor de nuestro matinal, José Antonio Neme, contara una anécdota que tuvo con el "Halcón de Chicureo" hace 15 años.Ir a la siguiente nota
La anécdota de Neme con Camiroaga
El comunicador comentó que fue al espacio matinal de TVN en 2011 para hablar de temas relacionados con la Realeza Británica. En ese tiempo, no conocía en persona a Camiroaga, por lo que tuvo la oportunidad de entablar algunas palabras con él.
"Cuando me siento, con Felipe cruzamos dos palabras y le dice a Mauricio Correa: 'a este cabro deberíamos traerlo al matinal'", señaló Neme.
El periodista finalizó diciendo que Correa "nunca me llevó porque optó por otras figuras de la televisión y ahora está arrepentido", con un tono de humor.
Leer más de
Notas relacionadas
- "No queremos alcaldes anfibios": La dura crítica de José Antonio Neme a autoridades tras sistema frontal
- Noche estelar para Mega en los Premios Cordillera 2026: Revisa todos los ganadores del canal
- "Me parece milagroso que acá no hayan muertos": José Antonio Neme lanzó dura crítica tras aluvión en Las Condes