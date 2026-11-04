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Tendencias

"A este cabro deberíamos traerlo al matinal": José Antonio Neme cuenta curiosa anécdota con Feipe Camiroaga

En medio del pronóstico del tiempo de este miércoles en el matinal "Mucho Gusto", Jaime Leyton reveló que también trabajó en Televisión Nacional de Chile (TVN) por dos temporadas.

En dicha instancia, el experto indicó que tuvo la oportunidad de conocer al equipo del "Buenos Días a Todos", encabezado por Felipe Camiroaga, a quien aprovechó de elogiar.

Esto dio paso para que el conductor de nuestro matinal, José Antonio Neme, contara una anécdota que tuvo con el "Halcón de Chicureo" hace 15 años.

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La anécdota de Neme con Camiroaga

El comunicador comentó que fue al espacio matinal de TVN en 2011 para hablar de temas relacionados con la Realeza Británica. En ese tiempo, no conocía en persona a Camiroaga, por lo que tuvo la oportunidad de entablar algunas palabras con él.

"Cuando me siento, con Felipe cruzamos dos palabras y le dice a Mauricio Correa: 'a este cabro deberíamos traerlo al matinal'", señaló Neme.

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El periodista finalizó diciendo que Correa "nunca me llevó porque optó por otras figuras de la televisión y ahora está arrepentido", con un tono de humor.

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