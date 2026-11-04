Metro de Santiago cierra estación de Línea 2 por emergencia médica: Revisa tramos disponibles

04 nov. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó durante la tarde de este miércoles la suspensión parcial del servicio en la Línea 2, debido a una emergencia médica registrada en una de sus estaciones.

A raíz de esta situación, la estación Santa Ana permanece cerrada, por lo que los trenes no están realizando detenciones en ese punto.

Revisa los tramos disponibles

De esta manera, el servicio se encuentra disponible únicamente entre Vespucio Norte y Cal y Canto, además del tramo comprendido entre Los Héroes y Hospital El Pino.

La interrupción afecta la conexión habitual de la Línea 2, por lo que se recomienda a los pasajeros considerar los tramos que permanecen operativos al momento de planificar sus viajes.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre la emergencia médica ni sobre el tiempo que podría extenderse el cierre de la estación.

La situación se mantiene en desarrollo y se espera que Metro informe oportunamente sobre la normalización del servicio.