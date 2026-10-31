Harry Styles recrea su audición de The X Factor 16 años después en Madison Square Garden

31 oct. 2026 - 22:49 hrs.

Harry Styles sorprendió a sus fanáticos durante su celebración de Halloween, conocida como “Harryween”, al recrear uno de los momentos que marcó el inicio de su carrera: su audición en el programa británico The X Factor, realizada en 2010.

Durante su concierto del viernes 30 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, el cantante apareció vestido con el mismo atuendo que utilizó cuando tenía 16 años y se presentó ante el jurado del espacio televisivo.

Pero el homenaje a sus inicios no quedó solo en la vestimenta. Styles también interpretó “Isn't She Lovely”, el clásico de Stevie Wonder que cantó durante aquella audición y que le permitió avanzar a la siguiente etapa del concurso.

El momento fue registrado por asistentes al concierto y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde sus seguidores destacaron el regreso del artista a uno de los episodios más recordados de sus comienzos.

En aquella audición, Styles llegó a The X Factor cuando todavía trabajaba a tiempo parcial en una panadería. Posteriormente, fue reunido con Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson para formar One Direction.