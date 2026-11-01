Muere reconocido influencer fitness en trágico accidente en motocicleta

01 nov. 2026 - 03:31 hrs.

El influencer estadounidense de fitness Liam Fitzgerald, que superaba el millón de seguidores en redes sociales, murió tras sufrir un accidente en motocicleta, informó su pareja, Jamie Lyn Rin. La noticia fue difundida por el portal TMZ el 31 de octubre.

Según relató Rin en una publicación de Instagram acompañada de una fotografía del creador de contenido, el accidente ocurrió el 30 de octubre, alrededor de las 2 de la madrugada. En el mensaje, la joven comunicó la noticia "con el corazón más pesado".

Rin indicó que Fitzgerald sufrió lesiones graves en el siniestro y que, pese a los esfuerzos de quienes estaban a su alrededor por salvarlo, no lograron reanimarlo. En su texto, agregó que no existen palabras para describir la pérdida y calificó el momento como especialmente doloroso para quienes lo querían.

¿Quién era el influencer que falleció en accidente de moto?

Fitzgerald era conocido por su contenido de fitness y estilo de vida, y había construido una comunidad de más de un millón de seguidores. Su pareja solía compartir en redes videos junto a él y su motocicleta. En marzo publicó un TikTok en que ambos aparecían frente a la moto, y en junio otro video en el que mostraba el vehículo para un paseo al atardecer.

Hasta el momento no se ha informado del lugar del accidente ni de sus circunstancias, como la eventual participación de otros vehículos. Tampoco hay un pronunciamiento de autoridades policiales o de salud, ya que todo lo que se sabe es lo que publicó su pareja.

La familia no ha dado a conocer detalles sobre funerales o posibles homenajes públicos.