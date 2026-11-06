Fujimori dice que en 100 días no se resuelven los problemas de Perú

06 nov. 2026 - 13:00 hrs.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó que en cien días de gestión, que cumplió este jueves, "no se resuelven los problemas acumulados durante años" en su país y defendió que su Gobierno trabaja "por el Perú que todos anhelamos".

"En cien días no se resuelven los problemas acumulados durante años, pero sí alcanza para mostrar una manera de gobernar", defendió la mandataria en un mensaje emitido por televisión durante la noche de este jueves con un balance de la gestión que comenzó el pasado 28 de julio.

Aseguró, en ese sentido, que durante su gobierno se está "evidenciando gestión" y que se han establecido "hojas de ruta" para los planes propuestos "para resolver las emergencias" que enfrenta su país.

Mencionó entre estos planes a las acciones para enfrentar el embate del fenómeno climático de El Niño, "reorganizar y potenciar acciones" contra la criminalidad, ejecutar "cientos de obras paralizadas" y sentar las "bases macroeconómicas y fiscales para contar con recursos" para financiar todas estas medidas.

Fujimori dijo que el fenómeno de El Niño "es el más intenso de los últimos cien años en Perú" y aseguró que "los gobiernos precedentes no habían efectuado obras de prevención", pero su gestión no se ha "quedado con los brazos cruzados".

La gobernante ratificó, además, que "el principal problema" que afronta su país es enfrentar la inseguridad ciudadana y admitió que no solo ha aumentado "el volumen y la frecuencia del crimen" sino también la violencia de estas acciones.

"Falta mucho por hacer", sostuvo antes de recordar que se ha creado un "comando unificado" de las fuerzas de seguridad para enfrentar a la criminalidad y que se ha conformado un grupo para elaborar una propuesta de reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cooperación de El Salvador en seguridad

La jefa de Estado también remarcó que el crimen organizado "cruza fronteras" y que, por ese motivo, Perú ingresó al Escudo de las Américas, la coalición liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Resaltó, además, la visita que hizo la semana pasada a El Salvador y la firma con el presidente Nayib Bukele de una declaración de cooperación en temas como seguridad, salud y educación.

"Adaptaremos las experiencias a nuestra realidad", acotó en referencia a las medidas de seguridad que vio en El Salvador y sostuvo que si bien en Perú "no se ha vencido al crimen aún, empezamos a enfrentarlo con decisión".

Fujimori también ofreció un balance de medidas económicas ya tomadas, como el incremento del sueldo mínimo, y dijo que su país está "recuperando la confianza para invertir y generar empleo", así como para fortalecer los indicadores macroeconómicos.

Comentó, en ese sentido, que los analistas económicos proyectan que el PIB de Perú volverá a crecer en un 4 % en los próximos años y que se prevé que las exportaciones nacionales pueden llegar a 107.000 millones de dólares a pesar del impacto de El Niño.

"Hoy tenemos un rumbo claro", aseguró antes de señalar que "estos cien días son solo el comienzo de un gobierno de cinco años" y ha querido demostrar "con transparencia que sabemos a dónde vamos y que tenemos la voluntad de llegar".

Al cumplir sus primeros cien días de gestión, la aprobación de la gobernante cayó del 57 % con el que inició su mandato al 40 % en octubre, de acuerdo con la encuestadora privada Ipsos, mientras que el rechazo aumentó del 25 % al 49 % en el mismo periodo, en gran parte por lo que la ciudadanía considera un limitado accionar frente al embate de la criminalidad.