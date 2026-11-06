Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

¿Cuánto subirán los créditos hipotecarios y otras cuentas que se pagan en UF tras alza del IPC?

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró un alza del 0,5%, lo que elevó la inflación anual de este 2026 a una cifra del 4,5%.

La consecuencia directa de esta alza en el IPC será un aumento en el valor de la Unidad de Fomento (UF) para el período entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre, la que superará los $200.

En concreto, el alza total será de unos $206 durante el período, lo que a un ritmo de unos $6,9 diarios llevará la UF hasta los $41.501,94 al próximo miércoles 9 de diciembre.

Ir a la siguiente nota

¿Cuánto subirán los pagos en UF?

Este reajuste de la UF se hará evidente en los pagos que están indexados a esta unidad, como por ejemplo los créditos hipotecarios, arriendos, créditos de consumo y planes de salud.

A modo de ejemplo, un dividendo de 15 UF pasará desde los actuales $619.192 (con la UF de hoy a $41.279,51) a unos $622.529 con el precio de la UF al 9 de diciembre, es decir, unos $3.337 más.

Lo más visto de Dato útil

En el caso de un arriendo de 10 UF —considerando también el precio actual de $41.279,51—, las personas pasarán a pagar de los $412.795 de hoy a unos $415.019 el 9 de diciembre, o sea, un alza de $2.224.

Todo sobre Economía

Leer más de

Notas relacionadas