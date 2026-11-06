¿Cuánto subirán los créditos hipotecarios y otras cuentas que se pagan en UF tras alza del IPC?

06 nov. 2026 - 13:20 hrs.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró un alza del 0,5%, lo que elevó la inflación anual de este 2026 a una cifra del 4,5%.

La consecuencia directa de esta alza en el IPC será un aumento en el valor de la Unidad de Fomento (UF) para el período entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre, la que superará los $200.

En concreto, el alza total será de unos $206 durante el período, lo que a un ritmo de unos $6,9 diarios llevará la UF hasta los $41.501,94 al próximo miércoles 9 de diciembre.

¿Cuánto subirán los pagos en UF?

Este reajuste de la UF se hará evidente en los pagos que están indexados a esta unidad, como por ejemplo los créditos hipotecarios, arriendos, créditos de consumo y planes de salud.

A modo de ejemplo, un dividendo de 15 UF pasará desde los actuales $619.192 (con la UF de hoy a $41.279,51) a unos $622.529 con el precio de la UF al 9 de diciembre, es decir, unos $3.337 más.

En el caso de un arriendo de 10 UF —considerando también el precio actual de $41.279,51—, las personas pasarán a pagar de los $412.795 de hoy a unos $415.019 el 9 de diciembre, o sea, un alza de $2.224.

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