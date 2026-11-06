Trabajador que intoxicó con gomitas con droga a sus compañeros en el Aeropuerto continuará detenido

06 nov. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 permanecerá Ignacio Huerta, el trabajador del Aeropuerto de Santiago imputado por regalar gomitas con droga a sus colegas, hecho que dejó a seis personas intoxicadas y a una de ellas en coma inducido.

Durante la audiencia de control de detención de este viernes, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó al sujeto y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad.

Sin embargo, el tribunal de garantía desestimó la petición del Ministerio Público y resolvió decretar las medidas de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Apelación verbal y permanencia en Santiago 1

Pese a la determinación del juez de primera instancia, el fiscal a cargo del caso apeló verbalmente a la resolución en la misma sala de audiencia, dejando en pausa la libertad del imputado.

De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, tras el recurso interpuesto por el Ministerio Público, será la Corte de Apelaciones de Santiago la que deba revisar los antecedentes y resolver en última instancia qué medida cautelar deberá cumplir el trabajador mientras se desarrolla la investigación.

Ante esta apelación, Huerta continuará bajo custodia en el penal capitalino a la espera de lo que determine el tribunal de alzada.