¿Dijo su viralizada frase?: Así fue la presentación de Leo Rey en la Matinatón 2026

06 nov. 2026 - 15:00 hrs.

La mañana de este viernes se realizó la Matinatón 2026, la tradicional antesala de la Teletón que reunió a los rostros de distintos canales de televisión. Esta vez, Mucho Gusto de Mega fue el anfitrión de la jornada, que tuvo música, baile y varios momentos distendidos.

Uno de los encargados de poner ritmo al encuentro fue Leo Rey, quien llegó con su música e hizo bailar a los conductores de los distintos matinales que participaron de la actividad.

La frase de Leo Rey al comenzar su presentación

Sin embargo, su presentación también generó expectación por una particular razón. En el último tiempo, el cantante se ha hecho popular en redes sociales por su expresión "ch..., Alexítico", por lo que existía curiosidad sobre si utilizaría la conocida frase durante su actuación en la Matinatón.

Pero el exvocalista de La Noche sorprendió con una modificación. En lugar de repetir su comentada expresión, cambió las palabras y lanzó un mensaje directamente relacionado con la cruzada solidaria: "Súmate a lo que nos une", dijo el artista antes de comenzar a interpretar "Que nadie se entere".

De esta manera, Leo Rey convirtió uno de los momentos más esperados de su presentación en un guiño a la Teletón, dejando de lado su viralizada frase para sumarse al espíritu de unidad que busca transmitir la campaña solidaria.

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