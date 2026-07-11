¿Cuántos centros Teletón hay en Chile? Revisa las ubicaciones de los institutos

07 nov. 2026 - 18:04 hrs.

La Teletón cuenta actualmente con 16 institutos de rehabilitación distribuidos a lo largo del país, desde el extremo norte hasta la zona austral. Estos centros permiten entregar atención especializada y gratuita a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

La red tiene presencia en Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique. De esta manera, busca acercar los procesos de rehabilitación a familias de distintas regiones.

Uno de los avances recientes fue la apertura del Instituto Teletón O'Higgins, en Rancagua, el 7 de enero de 2026, que se convirtió en el decimoquinto centro operativo de la institución. Además, se encuentra en construcción un nuevo recinto en Chillán, que permitirá ampliar la cobertura hacia la Región de Ñuble.

La red cumple un papel fundamental en el acceso a tratamientos y procesos de rehabilitación. Según la Memoria Anual 2025 de Teletón, sus 14 institutos operativos durante ese año atendieron a 31.806 personas. Esa cifra no incluye las atenciones del centro de O'Higgins, que comenzó a funcionar posteriormente.

¿Dónde está cada centro?

Arica: calle Diego Portales 2471

Iquique: J.J. Pérez 999

Antofagasta: Francisco Puelma 238, sector La Chimba

Calama: Teniente Merino 3551

Atacama (Copiapó): La Cruz 760, Población La Pradera

Coquimbo: Guacolda 1946

Valparaíso: Avenida Francia 259

Santiago: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4620, cerca del Metro Ecuador

O'Higgins (Rancagua): calle Manuel Montt 170

Maule (Talca): Lircay s/n

Ñuble (Chillán): Av. Argentina con Cristóbal Colón

Concepción: Los Acacios 1656, Villa San Pedro

Temuco: Aldunate 0390

Valdivia: Av. René Schneider 2631

Puerto Montt: Egaña 650

Aysén (Coyhaique): calle Ejército 567

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

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