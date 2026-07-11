¿Cuántos centros Teletón hay en Chile? Revisa las ubicaciones de los institutos
- Por Meganoticias
La Teletón cuenta actualmente con 16 institutos de rehabilitación distribuidos a lo largo del país, desde el extremo norte hasta la zona austral. Estos centros permiten entregar atención especializada y gratuita a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.
La red tiene presencia en Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique. De esta manera, busca acercar los procesos de rehabilitación a familias de distintas regiones.
Uno de los avances recientes fue la apertura del Instituto Teletón O'Higgins, en Rancagua, el 7 de enero de 2026, que se convirtió en el decimoquinto centro operativo de la institución. Además, se encuentra en construcción un nuevo recinto en Chillán, que permitirá ampliar la cobertura hacia la Región de Ñuble.Ir a la siguiente nota
La red cumple un papel fundamental en el acceso a tratamientos y procesos de rehabilitación. Según la Memoria Anual 2025 de Teletón, sus 14 institutos operativos durante ese año atendieron a 31.806 personas. Esa cifra no incluye las atenciones del centro de O'Higgins, que comenzó a funcionar posteriormente.
¿Dónde está cada centro?
- Arica: calle Diego Portales 2471
- Iquique: J.J. Pérez 999
- Antofagasta: Francisco Puelma 238, sector La Chimba
- Calama: Teniente Merino 3551
- Atacama (Copiapó): La Cruz 760, Población La Pradera
- Coquimbo: Guacolda 1946
- Valparaíso: Avenida Francia 259
- Santiago: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4620, cerca del Metro Ecuador
- O'Higgins (Rancagua): calle Manuel Montt 170
- Maule (Talca): Lircay s/n
- Ñuble (Chillán): Av. Argentina con Cristóbal Colón
- Concepción: Los Acacios 1656, Villa San Pedro
- Temuco: Aldunate 0390
- Valdivia: Av. René Schneider 2631
- Puerto Montt: Egaña 650
- Aysén (Coyhaique): calle Ejército 567
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
- Nombre: Fundación Teletón.
- RUT: 71.238.300-3.
- Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
- Email: miaporte@teleton.cl.
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