"Dar tranquilidad a familias": Seremi de Valparaíso agiliza proceso para que víctimas de accidente sean entregadas próximamente

07 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan, explicó desde el Servicio Médico Legal (SML) de San Antonio que la autoridad dispuso un protocolo especial para agilizar la identificación de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido esta mañana en Santo Domingo.

El accidente dejó un total de 11 personas fallecidas y 15 lesionados, por lo que el SML decidió realizar las pericias correspondientes en varias de sus sedes en la región de Valparaíso para poder entregar mañana domingo los cuerpos a sus familiares.

"Tener a la brevedad identificadas a las personas"

Luan explicó que los cuerpos de las víctimas serán periciados en el SML de San Antonio, Valparaíso y Quillota "para poder tener a la brevedad identificadas a las personas, entregarles la información a los familiares y poder disponer de la entrega de los cuerpos mañana durante el día".

La médico cirujana detalló que se espera entrega "idealmente" los cuerpos mañana domingo o "a más tardar, en el último de los casos, el día lunes en la mañana".

Luan dijo que su comparecencia ante los medios fue para "darle la tranquilidad a las familias que van a ser trasladados (los cuerpos) por el mismo Servicio Médico Legal y van a ser dispuestos acá en San Antonio para que sus familiares puedan trasladarlos a sus domicilios".

Finalmente, la seremi explicó que las familias de las presuntas víctimas ya han sido contactadas en su mayoría, aunque "hay tres personas que, hasta el momento, es necesaria su identificación biométrica".

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