"Jet de bajo nivel": Meteorología emite alerta por vientos de hasta 120 km/h en cuatro comunas del país

07 nov. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta de "viento moderado a fuerte" para cuatro comunas del país. El fenómeno tendría una intensidad de hasta 120 km/h.

Vientos de hasta 120km/h en cuatro comunas

De acuerdo al organismo, la alerta se origina en la condición sinóptica "jet de bajo nivel" y estará vigente entre la mañana y la noche del domingo 8 de noviembre.

La DMC explicó que los vientos de entre 80 y 120 km/h se registrarían en las comunas de Laguna Verde, Río Verde, Punta Arenas y San Gregorio, en la región de Magallanes.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

Todo sobre Megatiempo