Corremos por la Vida 2026: Más de 2.000 bomberos subirán los 62 pisos de la Gran Torre Costanera este domingo

07 nov. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

La versión 2026 de "Corremos por la Vida", evento organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), se realiza este domingo 8 de noviembre y reunirá a voluntarias y voluntarios de todas las regiones del país y a 120 voluntarios del extranjero, la cifra más alta desde su realización.

Corremos por la Vida 2026

La undécima versión de "Corremos por la Vida" cuenta con más de 2.000 bomberos y bomberas inscritos, una convocatoria que este año marca un récord de participación extranjera, con 120 representantes de Argentina, Brasil, Ecuador, Puerto Rico y Estados Unidos.

Esta cifra reafirma la creciente proyección internacional del evento organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago y lo posiciona como uno de los desafíos bomberiles más atractivos de la región.

El listado también incluye a más de 400 mujeres inscritas y miembros de diversas instituciones de emergencia, como Carabineros de Chile, Conaf, Bomberos de Aeropuerto de la DGAC, Gendarmería y también de empresas privadas que prestan servicios en la Gran Torre Costanera.

El desafío consiste en ascender completamente equipados, cargando más de 25 kilos de implementos, los 62 pisos y más de 1.800 peldaños de la Gran Torre Costanera, que con sus 300 metros de altura es el edificio más alto de Sudamérica.

Cuidado de la salud como pilar de Bomberos

"Corremos por la Vida" va mucho más allá de una competencia con espíritu deportivo. Junto al programa Héroes de Corazón, del CBS, busca promover un cambio en las conductas deportivas y alimenticias de sus integrantes, incentivando la actividad física, la nutrición saludable y el autocuidado.

La solidaridad es otro de los pilares de esta iniciativa, que desde hace más de diez años mantiene una alianza con la Fundación Cambiemos la Historia para promover la donación de órganos.

"Como institución, queremos que el cuidado de la salud sea parte de nuestra cultura y de la preparación permanente de nuestras voluntarias y voluntarios", explicó Álvaro Lara, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

"Es una invitación a incorporar hábitos deportivos y alimenticios saludables, no solo para enfrentar mejor las exigencias del servicio, sino también para mejorar nuestra calidad de vida. Y lo hacemos por una causa que trasciende lo deportivo: fomentar la donación de órganos y generar conciencia sobre su importancia", cerró.

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