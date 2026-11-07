"Hay falla humana": Autoridad reporta que fallecidos de colisión en Santo Domingo serían de camión y bus, pero no de auto

07 nov. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una posible "falla humana" como factor del fatal accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 66, en la comuna de Santo Domingo, planteó preliminarmente el capitán de Carabineros, Rodrigo Fedo Alvarado, de LABOCAR Valparaíso.

La emergencia involucró a un bus, un camión y un automóvil, y dejó hasta ahora 11 personas fallecidas y 15 lesionadas.

“Preliminarmente, entendemos que hay falla humana. La ruta, si bien se encuentra en un día soleado, no tiene problemas de visibilidad. Entendemos que una ruta siempre va a ser segura cuando los conductores estén atentos a las condiciones del tránsito”, señaló el oficial.

SIAT trabaja para establecer la dinámica del accidente

El capitán Fedo Alvarado recalcó que las conclusiones deberán esperar el resultado de las pericias que desarrolla la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros.

“Es importante el trabajo pericial que está realizando la SIAT para poder justamente establecer la dinámica fundamental y, en definitiva, poder tener algún responsable de este lamentable hecho”, sostuvo.

Seremi entrega antecedentes sobre las víctimas fatales

Por su parte, el seremi de Seguridad de Valparaíso, Hernán Silva, entregó declaraciones sobre la emergencia y señaló que, de acuerdo con los antecedentes que había recibido, el conductor del camión estaría entre las personas fallecidas.

“Hasta el momento, de la información que he podido recibir, es que sería el conductor del camión el que estaría fallecido, los ocupantes del vehículo menor estarían lesionados y el resto de los fallecidos serían ocupantes del bus”, indicó.

De esta manera, las autoridades continúan recopilando antecedentes para esclarecer las circunstancias de la colisión y determinar eventuales responsabilidades.