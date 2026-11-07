"¡Qué taaaaaaaal!": Así fue la rutina con la que Melón y Melame sacaron risas en el Teatro Teletón
- Por Diego Alonzo
En una rutina marcada por la nostalgia, Melón y Melame sacaron risas pasadas las 04:00 de la madrugada de este sábado en la Teletón.
Los personajes interpretados por Mauricio Flores y Gigi Martin hicieron humor con el cambio climático y luego recurrieron a sus antiguas presentaciones.
Uno de los momentos que provocó más carcajadas fue cuando Melame contó el recordado chiste de la Caperucita, que fue pedido por José Miguel Viñuela.Ir a la siguiente nota
Recibieron un reconocimiento
Tras el espectáculo, ambos integrantes recibieron un galardón cada uno por su presencia en la presente edición de la Teletón.
"Darle las gracias a todos ustedes por el obsequio", agregó Gigi Martin al cierre del show que marcó la noche en el Teatro Teletón.
¿Cómo donar a la Teletón?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
- Nombre: Fundación Teletón.
- RUT: 71.238.300-3.
- Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
- Email: miaporte@teleton.cl.
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