"¡Qué taaaaaaaal!": Así fue la rutina con la que Melón y Melame sacaron risas en el Teatro Teletón

07 nov. 2026 - 04:56 hrs.

En una rutina marcada por la nostalgia, Melón y Melame sacaron risas pasadas las 04:00 de la madrugada de este sábado en la Teletón.

Los personajes interpretados por Mauricio Flores y Gigi Martin hicieron humor con el cambio climático y luego recurrieron a sus antiguas presentaciones.

Uno de los momentos que provocó más carcajadas fue cuando Melame contó el recordado chiste de la Caperucita, que fue pedido por José Miguel Viñuela.

Recibieron un reconocimiento

Tras el espectáculo, ambos integrantes recibieron un galardón cada uno por su presencia en la presente edición de la Teletón.

"Darle las gracias a todos ustedes por el obsequio", agregó Gigi Martin al cierre del show que marcó la noche en el Teatro Teletón.

¿Cómo donar a la Teletón?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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