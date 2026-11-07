¡Vamos chilenos! Este fue el último cómputo de la Teletón 2026
- Por Diego Alonzo
Poco después de las 03:30 de la madrugada de este sábado se realizó el segundo cómputo de la Teletón 2026, cuya cifra continúa aumentando con el objetivo de llegar a la meta.
Con José Miguel Viñuela, Priscilla Vargas y Juan Pablo Queraltó a la cabeza, se anunció que vamos en $6.965.439.059, lo que provocó que los animadores comenzaran a arengar a la gente para ir a donar al banco.
La meta para esta edición de la campaña solidaria es de $44.253.268.546.Ir a la siguiente nota
¿Cómo donar?
Cada banco habilita un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
- Nombre: Fundación Teletón.
- RUT: 71.238.300-3.
- Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
- Email: miaporte@teleton.cl.
Para ver en vivo la Teletón 2026 puedes hacer clic aquí.
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