Tras el pedido del público: Así fue el beso de los integrantes de "Blondon Boys" en la Teletón

07 nov. 2026 - 03:01 hrs.

Los "Blondon Boys" protagonizaron uno de los platos fuertes de la noche en la Teletón 2026. Directamente desde Melosova, desde donde provienen ambos, hicieron cantar y bailar al público.

Después de una introducción, el público comenzó a pedir el beso, lo que llevó a los integrantes a ceder.

El beso de los "Blondon Boys"

Fue en ese momento cuando se acercaron y se besaron. En concreto, fue un "piquito", lo que dejó con gusto a poco a la gente.

A partir de allí, el público empezó a pedir un beso más apasionado, por así decirlo. Fue ahí cuando ambos se acercaron nuevamente y simularon darse un beso "con todo", como se diría.

Luego comenzó la rutina, la que sacó carcajadas entre los asistentes al Teatro Teletón y también entre quienes estaban en la mesa digital.

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