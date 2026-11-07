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Tras el pedido del público: Así fue el beso de los integrantes de "Blondon Boys" en la Teletón

Los "Blondon Boys" protagonizaron uno de los platos fuertes de la noche en la Teletón 2026. Directamente desde Melosova, desde donde provienen ambos, hicieron cantar y bailar al público.

Después de una introducción, el público comenzó a pedir el beso, lo que llevó a los integrantes a ceder.

El beso de los "Blondon Boys"

Fue en ese momento cuando se acercaron y se besaron. En concreto, fue un "piquito", lo que dejó con gusto a poco a la gente.

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A partir de allí, el público empezó a pedir un beso más apasionado, por así decirlo. Fue ahí cuando ambos se acercaron nuevamente y simularon darse un beso "con todo", como se diría.

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Luego comenzó la rutina, la que sacó carcajadas entre los asistentes al Teatro Teletón y también entre quienes estaban en la mesa digital.

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