Viñuela lo bautizó como "Ronny Dance": Robot bailarín se robó las miradas en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 02:10 hrs.

Este 7 de noviembre comenzó la Teletón 2026, la cruzada solidaria que reúne a los chilenos para apoyar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

Cerca de la 1:30 horas de este sábado, José Miguel Viñuela invitó a Pops a liderar un nuevo baile de axé en el escenario del Teatro Teletón.

Sin embargo, en medio de la presentación apareció un robot humanoide que también se sumó a la fiesta y sorprendió al público con diversos pasos de baile.

La inesperada aparición del aparato llamó la atención de los presentes y llevó a José Miguel Viñuela a bautizarlo como "Ronny Dance", en alusión al recordado integrante de Mekano, Ronny Munizaga.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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