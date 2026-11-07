Un padre incondicional: La conmovedora historia de José y Vicente en la Teletón

07 nov. 2026 - 02:13 hrs.

La historia de José y su hijo Vicente, de 16 años, es el reflejo de un amor paterno a prueba de todo obstáculo. Vicente, quien vive con una discapacidad severa que incluye ceguera, ingresó al Instituto Teletón cuando era tan solo un bebé.

Tras sufrir el abandono a temprana edad, un juez determinó que quedara bajo el cuidado exclusivo de su padre, marcando el inicio de una entrega absoluta por parte de José.

El camino no ha sido sencillo. En los primeros años, José debía viajar de forma continua cargando a su hijo en brazos desde Ovalle hasta el Instituto Teletón de Coquimbo para sus controles y terapias.

Rompiendo estereotipos en un espacio donde habitualmente son las madres las cuidadoras principales, el caso de este padre destaca por su profundo y constante involucramiento en cada etapa de la rehabilitación.

El esfuerzo del papá de Vicente

Para equilibrar la subsistencia económica con la atención de su hijo, José trabaja realizando "pololos" agrícolas a media jornada, lo que le permite dedicar todas las tardes de manera exclusiva a la atención de Vicente.

Según relata el propio José, los profesionales de la Teletón han sido pilares fundamentales en este trayecto, enseñándole y guiándolo diariamente en la realización de ejercicios, la preparación de alimentos y el seguimiento de las terapias en casa.

Asimismo, José destaca el vital trabajo en equipo que mantiene con el entorno de su hijo, coordinándose día a día con profesores del colegio y terapeutas.

A pesar de las exigencias cotidianas y las complejidades económicas, este padre encuentra en el amor incondicional por Vicente la fuerza necesaria para salir adelante, contando siempre con el respaldo técnico y humano del equipo de la Teletón para construir un mejor presente para su hijo.

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