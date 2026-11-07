Disley y Claudio Valdivia lo dieron todo: Así fue su sensual baile en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 02:46 hrs.

La sensualidad se tomó la Teletón 2026 en la madrugada de este sábado 7 de noviembre. Y dos de los encargados de encender el escenario fueron Claudio Valdivia y Disley Ramos.

Se lucieron con sus pasos y vestimenta

La conocida pareja bailó la canción "Propuesta indecente" de Romeo Santos y deslumbró con movimientos bien coordinados.

Incluso, en un momento ambos se acercaron para darse un beso, lo que fue captado por las cámaras del evento solidario en el Teatro Teletón.

Disley utilizó un conjunto de color burdeo, mientras que Valdivia apareció con una vestimenta negra, por lo que ambos combinaban de la mejor forma.

Otros de los bailes de la noche estuvieron protagonizados por Coni Capelli, Skarleth Labra, Cuco Cerda y el actor Francisco Reyes Cristi, entre otros.

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