El complejo momento personal de recordado actor de "Adrenalina": "Solo sé que tengo pena"

07 nov. 2026 - 03:02 hrs.

El actor Andrés Gómez, recordado por su papel de "Manuel Hinojosa" en la exitosa teleserie de Canal 13, "Adrenalina", está viviendo un difícil momento familiar.

Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que se ve notoriamente afectado y llorando, lo que preocupó a sus seguidores.

¿Qué le pasó al actor Andrés Gómez?

En el video se puede ver a Andrés caminando por la calle y contando algo que lo conmovió durante un trayecto en tren. "Venía en el tren y estaba hablando con un amigo y de pronto empecé a sentir y hablar con él y... claramente no hay por qué estar guardando la pena", contó.

"Y delante de mí venían dos chicas. Y una de las niñas me vio llorando... Me pasó su juguito", reveló mientras su voz se quebraba de la emoción.

"Ya no sé ni lo que digo, solo sé que tengo pena y pena y pena y nada. No sé quién era la niña, pero gracias por este juguito, gracias por la compañía de los que vinieron en el tren y fue la cosa más dulce que me pasó en el mundo", agregó.

El registro continúa; sin embargo, ya que estaba llorando, no se alcanza a entender lo que dice, por lo que el actor subió un nuevo video explicando la situación y el porqué de su llanto.

"Mi mamá lleva dos meses hospitalizada y como familia ha sido un proceso bien duro. Las personas que lo han vivido comprenderán cómo uno se puede sentir al respecto. Ayer colapsé, me puse muy triste por una conversación con un amigo", explicó.

El actor, que también participó en producciones como "Marparaíso", "Sabor a ti", "Verdades Ocultas", entre otras, no dio detalles de la enfermedad que enfrenta su madre y finalmente aclaró que él ya se encuentra mejor y que a veces es bueno sacar todo ese llanto.

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