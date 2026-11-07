Entregaron los Blondon Awards y molestaron a Pinilla: Revive la divertida rutina de los "Blondon Boys" en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 03:31 hrs.

Los "Blondon Boys" se presentaron en la madrugada de este sábado 7 de noviembre en el Teatro Teletón con una rutina que sacó carcajadas.

El espectáculo comenzó con un beso entre ambos integrantes por el pedido del público. De ahí en más, la rutina se concentró por unos minutos en un número con el periodista Karim Butte.

Luego vinieron los "Blondon Awards", que tuvieron como protagonistas, por ejemplo, a Naya Fácil, además de rostros de la TV y también influencers.

El icónico cierre

El cierre del show fue con la icónica canción "Heterosexuales por opción", que a más de alguno le trajo un recuerdo.

Finalmente, los animadores José Miguel Viñuela y Daniel Fuenzaliza hicieron entrega de un reconocimiento a la dupla humorística.

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Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

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