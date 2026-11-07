"Son malos los micrófonos": El reclamo de Don Francisco que sacó risas en la Digitón 2026

07 nov. 2026 - 03:54 hrs.

Don Francisco es conocido por darnos momentos memorables en la televisión y, cómo no, en la Teletón también. Ahora hizo lo propio, aunque no en señal abierta, sino más bien durante la Digitón 2026.

El destacado animador del evento solidario estuvo presente en el programa juvenil, que está compuesto por varios influencers.

El divertido momento de Don Francisco

Después de decirle que estaban contentos por recibirlo en el estudio, Don Francisco señaló que "esta no es la primera Digitón", aunque no alcanzó a escucharse mucho, ya que tenía el micrófono muy abajo.

Por esta razón, uno de los integrantes del espacio le indicó que se acercara el micrófono, a lo que el conductor manifestó sin pudor: "¿Más cercano todavía? Son malos los micrófonos", sacando risas.

Después de este "impasse", el animador destacó la importancia de los jóvenes en este tipo de eventos, no solo ahora, sino también en el pasado.

¿Cómo donar a la Teletón?

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