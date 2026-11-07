Delegado Presidencial de Valparaíso: Colisión entre bus, camión y automóvil dejó 12 fallecidos y 13 heridos en Santo Domingo

07 nov. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito registrado durante la mañana de este sábado en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso, dejó un saldo oficial de 12 personas fallecidas y otras 13 lesionadas.

La emergencia ocurrió en el sector de Atalaya e involucró a tres vehículos: un camión, un bus y un automóvil. Así lo confirmó el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, quien entregó un balance actualizado de la tragedia.

“Hasta el momento, el reporte oficial son 12 personas fallecidas, 13 heridos”, señaló la autoridad, quien precisó que la información fue entregada por Carabineros.

“Se están haciendo los peritajes de rigor. También se ha trasladado al Servicio Médico Legal y, por cierto, el fiscal es el que debe ordenar el retiro de las personas fallecidas”, agregó.

Más de 40 bomberos trabajaron en el rescate de las víctimas

La complejidad del accidente obligó a movilizar a voluntarios de distintos cuerpos de Bomberos de la provincia de San Antonio. Según explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, participaron entre 40 y 50 voluntarios de Santo Domingo y de las compañías que llegaron en apoyo desde San Antonio y San Pedro.

El trabajo de rescate se extendió por aproximadamente dos horas y requirió maniobras de extricación para liberar a las personas atrapadas entre los vehículos. “Por la complejidad de la emergencia, lo que costó, digamos, hacer la extricación, pero fue llevado a cabo”, explicó Carreño.

El comandante agregó que las personas rescatadas fueron entregadas conscientes al personal de salud. Además, detalló que el operativo contó con apoyo del SAMU, que activó recursos de la provincia de San Antonio, junto con ambulancias de Santo Domingo y San Pedro.