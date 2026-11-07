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Temblor se percibe en la zona norte del país: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado, se registró un temblor de magnitud 3,1 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 11:30 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 24 kilómetros al suroeste de Huasco, a 29 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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