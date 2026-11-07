Cancillería confirmó el nombramiento del actor Luis Gnecco como agregado cultural en el Reino Unido

07 nov. 2026 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Cancillería de Chile confirmó el nombramiento del actor Luis Gnecco como agregado cultural en el Reino Unido.

Según pudo confirmar Meganoticias con fuentes del Gobierno, la medida se adoptó dada su trayectoria nacional e internacional en teatro, cine y televisión.

Cabe recordar que sobre el artista pesó una denuncia por violencia intrafamiliar. Su exesposa lo acusó de haberla tomado del cuello, empujado y golpeado su cabeza contra la pared.

“Cometí un error, se me castigó, excesivamente en mi opinión, pero igual salí para adelante”, dijo en su momento en un programa de Canal 13.

La justicia cerró el caso, hubo arrepentimiento, pedido de disculpas y no se registran antecedentes penales en el registro de violencia intrafamiliar.