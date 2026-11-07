Cancillería confirmó el nombramiento del actor Luis Gnecco como agregado cultural en el Reino Unido
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La Cancillería de Chile confirmó el nombramiento del actor Luis Gnecco como agregado cultural en el Reino Unido.
Según pudo confirmar Meganoticias con fuentes del Gobierno, la medida se adoptó dada su trayectoria nacional e internacional en teatro, cine y televisión.
Cabe recordar que sobre el artista pesó una denuncia por violencia intrafamiliar. Su exesposa lo acusó de haberla tomado del cuello, empujado y golpeado su cabeza contra la pared.Ir a la siguiente nota
“Cometí un error, se me castigó, excesivamente en mi opinión, pero igual salí para adelante”, dijo en su momento en un programa de Canal 13.
La justicia cerró el caso, hubo arrepentimiento, pedido de disculpas y no se registran antecedentes penales en el registro de violencia intrafamiliar.
Leer más de
Notas relacionadas
- Gobierno sufre revés en Presupuesto 2027: Comisión Mixta despacha proyecto pero rechaza partida de Educación
- UDI se desmarca de acusación constitucional contra ministro Rabat: "No existen fundamentos constitucionales ni legales"
- RN cuestiona conducción política del Gobierno por rebaja de penas y pide revisar responsabilidades de asesores de Kast