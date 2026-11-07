Los "Picus" desataron una locura en el Teatro Teletón: Revive su presentación
07 nov. 2026 - 11:36 hrs.
Los jovencísimos artistas aztecas mostraron su talento ante un público mayoritariamente infantil, que los aplaudió durante toda su presentación. Celulares, gritos, coreografías y hasta una improvisación marcaron su paso por el recinto solidario.
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