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Los "Picus" desataron una locura en el Teatro Teletón: Revive su presentación

07 nov. 2026 - 11:36 hrs.

Los jovencísimos artistas aztecas mostraron su talento ante un público mayoritariamente infantil, que los aplaudió durante toda su presentación. Celulares, gritos, coreografías y hasta una improvisación marcaron su paso por el recinto solidario.

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