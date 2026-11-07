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El perro Chocolo encantó a los niños y adultos tras su presentación en la Teletón

07 nov. 2026 - 09:07 hrs.

El perro Chocolo se presentó para motivar a la audiencia a encontrar el tesoro que cada persona tiene en su corazón. Además, apareció un personaje llamado el Pulpo que contagia optimismo a los niños presentes en el estudio de la Teletón.

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