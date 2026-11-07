El perro Chocolo encantó a los niños y adultos tras su presentación en la Teletón
07 nov. 2026 - 09:07 hrs.
El perro Chocolo se presentó para motivar a la audiencia a encontrar el tesoro que cada persona tiene en su corazón. Además, apareció un personaje llamado el Pulpo que contagia optimismo a los niños presentes en el estudio de la Teletón.
Leer más de
Notas relacionadas
- "¡Qué taaaaaaaal!": Así fue la rutina con la que Melón y Melame sacaron risas en el Teatro Teletón
- Un histórico de las donaciones a la Teletón: Empresario José Luis Nazar anuncia que volverá a donar en la jornada solidaria
- José Antonio Neme fue el gran ganador del "desfile de pijamas" de la Teletón 2026