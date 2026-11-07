Operativo policial en Bajos de Mena deja seis detenidos: Uno tenía orden pendiente por homicidio

07 nov. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo policial desplegado en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, dejó seis personas detenidas durante sus primeras horas de ejecución.

El procedimiento es parte de un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ministerio Público para combatir delitos vinculados al tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas de fuego.

Fiscalización migratoria y búsqueda de bandas criminales

El despliegue contempla controles de identidad, fiscalizaciones migratorias y el levantamiento de antecedentes para desarticular organizaciones criminales que operan en la zona sur de la capital.

El fiscal Juan Cheuquiante Arce, jefe de la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, afirmó que “esta acción refleja el trabajo coordinado y conjunto de la Fiscalía con las policías”.

El persecutor detalló que “se puso en marcha un operativo conjunto y coordinado por las instituciones presentes, en el que ya se han efectuado controles de identidad y revisiones de la situación migratoria”. Además, explicó que algunos detenidos mantenían órdenes de aprehensión pendientes, mientras que otros fueron sorprendidos portando armas. También indicó que se revisa la situación migratoria de los involucrados y que los antecedentes de una persona con decreto de expulsión fueron derivados a las instancias correspondientes.

Uno de los detenidos tenía una orden por homicidio

Por su parte, el coronel Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Santiago Cordillera, entregó detalles sobre los resultados preliminares del procedimiento e informó que fueron identificadas cinco personas con órdenes de aprehensión vigentes. “Entre ellas, una tenía una orden de detención pendiente por el delito de homicidio”, señaló.

Toledo agregó que los procedimientos continúan en desarrollo y que los detenidos fueron trasladados hasta la 66 Comisaría de Bajos de Mena, donde se realizan las gestiones para ponerlos a disposición del Ministerio Público y llevarlos a sus respectivas audiencias de control de detención.