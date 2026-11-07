Ping Ping y Fu Shuang: Los pandas gigantes que llegaron desde China a zoológico de Estados Unidos

07 nov. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

Dos pandas gigantes se convirtieron en la principal atracción de un zoológico de Atlanta, Estados Unidos, tras realizar su debut público. Los ejemplares fueron recibidos por visitantes mientras comían bambú y descansaban en su nuevo hábitat, luego de llegar desde China en septiembre.

Se trata de un macho llamado Ping Ping y una hembra bautizada como Fu Shuang, quienes viajaron desde la ciudad de Chengdu en un vuelo de FedEx apodado el "Panda Express". Ambos permanecerán en las instalaciones durante los próximos 10 años, en el marco de un acuerdo de préstamo entre ambos países.

Los preparativos para recibir a los pandas

Para su llegada, el zoológico renovó las instalaciones destinadas a estos animales, capacitó a un equipo de cuidadores y aseguró un suministro estable y de largo plazo de bambú, cultivado directamente en Atlanta. La ciudad cuenta con un clima muy similar al de Chengdu, lo que favorece las condiciones para mantener a los ejemplares.

"Animales que tienen una capacidad única de despertar curiosidad, inculcar pasión, evocar alegría y unir a las personas en todo el mundo", dijo el director ejecutivo del zoológico de Atlanta, Raymond King. Por su parte, la visitante Rachel Totts comentó a la AFP: "Creo que inspiran felicidad. Hacen sonreír a la gente. Nunca he visto a alguien que no diga: '¡Ay, qué tierno!' cuando está mirando a un panda".

La diplomacia del panda y las relaciones internacionales

Originarios de los bosques templados de Asia Oriental, estos mamíferos forman parte de un programa de "diplomacia del panda" que Pekín impulsa desde hace décadas para fortalecer sus vínculos con otros países.

Antes de 2016, los pandas eran considerados una especie en peligro de extinción, pero actualmente están clasificados como "vulnerables". Se estima que alrededor de 1.800 ejemplares viven en libertad. El gobierno chino ha establecido más de 50 reservas para protegerlos, aunque todavía enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva.

El zoológico de Atlanta ya había albergado pandas cedidos por China desde 1999, período durante el cual nacieron siete cachorros. Todos regresaron a Chengdu y el recinto no contaba con ejemplares de esta especie desde 2024. La cooperación entre ambos países se remonta a 1972, cuando China regaló una pareja de pandas a Washington tras la histórica visita del entonces presidente estadounidense Richard Nixon.