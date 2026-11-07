Tito El Bambino, Stefan Kramer, Pailita y más: Los artistas confirmados para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional

07 nov. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

La música, el humor y la magia serán parte del espectáculo de cierre de la Teletón 2026, que se realizará este sábado en el Estadio Nacional. La jornada contará con artistas nacionales e internacionales, además de representantes de la música urbana y figuras del entretenimiento.

Entre los nombres confirmados destacan el cantante puertorriqueño Tito El Bambino, el grupo mexicano Picus, Stefan Kramer y una serie de exponentes urbanos que subirán al escenario durante las últimas horas de la cruzada solidaria.

¿Qué artistas estarán en el cierre de la Teletón 2026?

La programación contempla presentaciones para distintos públicos. En la música internacional estarán Tito El Bambino y Picus, mientras que la representación nacional estará a cargo de Santaferia, Leo Rey y Alanys Lagos.

El bloque de música urbana tendrá a Pablito Pesadilla, quien se presentará junto a Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Katteyes. En tanto, el humor y la magia llegarán de la mano de Stefan Kramer y Jean Paul Olhaberry.

A ellos se sumarán el espectáculo de Rodantes Invisibles y dos invitados sorpresa, cuyos nombres no fueron revelados.

¿Quiénes estarán a cargo de la obertura y el himno de la Teletón?

La apertura del espectáculo estará protagonizada por Isidora Uribe, quien fue embajadora de la Teletón en 2011.

Posteriormente, Princesa Alba y SINAKA interpretarán el himno oficial de la campaña, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

El cierre en el Estadio Nacional marcará las últimas horas de la Teletón 2026 y será el escenario donde se dará a conocer el cómputo final de la campaña solidaria.

¿Cómo donar a la Teletón?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en: