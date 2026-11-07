Meganoticias en Paraguay: Expresidente Santiago Peña lleva más de dos horas declarando tras ser detenido por escándalo financiero

07 nov. 2026 - 14:47 hrs.

¿Qué pasó?

El enviado especial de Meganoticias a Paraguay, Roberto Saa, entregó la tarde de este sábado los últimos detalles de la crisis política que vive el país sudamericano tras el escándalo financiero del Ueno Bank.

Luego de un fallido intento de renuncia, que lo habría dejado como senador vitalicio con fuero parlamentario, el Senado destituyó por unanimidad a Santiago Peña.

Dicha situación permitió que el ahora exmandatario fuera detenido en su domicilio y lleve esta jornada más de dos horas de interrogatorio ante la Fiscalía paraguaya.

Colapso del Ueno Bank

El también editor de Economía de Meganoticias explicó desde Asunción que Peña es investigado por "actos de corrupción" relacionados con el desplome del Ueno Bank.

Saa indicó que el exmandatario era "accionista del banco" y que "tomó una serie de medidas que favorecieron a ese banco, colocó platas públicas, dinero de los jubilados, de otras inversiones, los favoreció con muchas medidas que no correspondían".

"Ese mismo banco entregaba préstamos muy, muy cómodos a amigos empresarios, los cuales no empezaron a pagar. Además, para reclutar gente, ellos hacían descuentos en los pagos de las personas", una práctica que, según el periodista de Mega, podía llegar hasta el 50% de los pagos.

Kast felicita al nuevo presidente paraguayo

Tras la destitución de Santiago Peña, el exbasquetbolista y empresario Pedro Alliana asumió como presidente de Paraguay y deberá completar el mandato de su antecesor.

Durante la mañana, la Cancillería chilena felicitó al otrora vicepresidente paraguayo, acción que poco después replicó en sus redes sociales el Presidente de la República, José Antonio Kast.

"Mis felicitaciones al nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Aillana, que ayer asumió el cargo. Chile y Paraguay comparten valores y desafíos comunes, como la seguridad, el combate al crimen organizado y el crecimiento económico", escribió Kast en su cuenta de X (Twitter).

"Espero que nos encontremos pronto para seguir construyendo una relación de amistad y trabajo concreto entre nuestros pueblos. ¡Mucho éxito, Presidente!", cerró el gobernante chileno en su publicación.

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