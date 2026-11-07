Pensión básica de invalidez: Esta es la edad máxima para recibirla

07 nov. 2026 - 15:00 hrs.

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez es un beneficio dirigido a personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad.

Este aporte económico puede ser solicitado por quienes tengan una discapacidad, no cuenten con derecho a pensión en ningún régimen previsional y cumplan con los requisitos exigidos.

¿Hasta qué edad se puede recibir la Pensión Básica de Invalidez?

Uno de los requisitos para recibir la pensión es ser mayor de 18 años; sin embargo, esta no se entrega de forma vitalicia, ya que hay una edad máxima.

Los beneficiarios de la Pensión Básica de Invalidez podrán recibirla hasta que tengan 64 años. Al cumplir 65 años, el beneficiario dejará de recibirla y comenzará a recibir la PGU, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado del pago de la pensión, que actualmente entrega un monto de $250.275, el que se ajusta al de la Pensión Garantizada Universal, por lo que cambia todos los años.

Si quieres consultar el pago de tu Pensión Básica de Invalidez, solamente debes ingresar a este enlace (clic aquí) y escribir tu RUT y fecha de nacimiento, para que el sistema arroje tus datos.

Todo sobre Pensiones