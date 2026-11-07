Pensión básica de invalidez: Esta es la edad máxima para recibirla
La Pensión Básica Solidaria de Invalidez es un beneficio dirigido a personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad.
Este aporte económico puede ser solicitado por quienes tengan una discapacidad, no cuenten con derecho a pensión en ningún régimen previsional y cumplan con los requisitos exigidos.
¿Hasta qué edad se puede recibir la Pensión Básica de Invalidez?
Uno de los requisitos para recibir la pensión es ser mayor de 18 años; sin embargo, esta no se entrega de forma vitalicia, ya que hay una edad máxima.Ir a la siguiente nota
Los beneficiarios de la Pensión Básica de Invalidez podrán recibirla hasta que tengan 64 años. Al cumplir 65 años, el beneficiario dejará de recibirla y comenzará a recibir la PGU, siempre y cuando cumpla con los requisitos.
El Instituto de Previsión Social (IPS) es el organismo encargado del pago de la pensión, que actualmente entrega un monto de $250.275, el que se ajusta al de la Pensión Garantizada Universal, por lo que cambia todos los años.
Si quieres consultar el pago de tu Pensión Básica de Invalidez, solamente debes ingresar a este enlace (clic aquí) y escribir tu RUT y fecha de nacimiento, para que el sistema arroje tus datos.
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