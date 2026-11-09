Quiroz adelanta que se utilizarán ahorros fiscales para intentar contener el alza de los combustibles: "Vamos a hacer un esfuerzo"

09 nov. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Ante las presiones del mercado internacional y el anuncio de movilizaciones de gremios de transportistas en el norte del país, el Gobierno confirmó que echará mano a sus fondos de reserva para moderar el impacto de los combustibles en el bolsillo de las familias y los sectores productivos.

¿Qué dijo el ministro Quiroz?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el plan busca dar tranquilidad a los consumidores mediante un ajuste progresivo.

"Vamos a procurar usar los ahorros y el ordenamiento fiscal que hemos tenido hasta ahora para poder hacer que estas alzas sean aún menores y más pausadas", sostuvo.

Quiroz enfatizó que la medida beneficiará a toda la ciudadanía: "Hay que atender a toda la población, también a los usuarios de la gasolina. Así que vamos a hacer un esfuerzo".

Sin embargo, advirtió que "lo que no podemos hacer es dejar de acercarnos al precio internacional porque a pesar de que tenemos buenas señales, continuamos desfasados".

Las proyecciones en el valor de los combustibles

Según los expertos, se baraja una inminente alza en el precio de los combustibles a partir de este jueves 12 de noviembre, noticia que será informada por ENAP en sus canales oficiales el día miércoles.

El valor del diésel podría alcanzar los $90, mientras que la gasolina de 93 y 97 octanos variaría entre los $36 y $41.

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