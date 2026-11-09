Productos desde $10 mil: Anuncian remate online de 550 lotes de artículos para el hogar y muebles

09 nov. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un remate online de 550 lotes de productos de retail y artículos para el hogar se realizará este martes 10 de noviembre, con precios mínimos que parten en los $10.000.

La subasta es organizada por Remates Madrid y contempla una variedad de artículos, entre los que se encuentran electrodomésticos, muebles, tecnología y mucho más.

¿Qué productos se rematarán y cuáles son los precios?

Entre los artículos incluidos en el remate hay lavadoras, secadoras, refrigeradores, microondas y hornos eléctricos. También se ofrecerán muebles para armar, escritorios, clósets, sillones, camas y juegos de terraza.

La lista considera, además, bicicletas de spinning, trotadoras, pesas, herramientas eléctricas y de jardín, generadores, motobombas y distintos artículos para mascotas.

De acuerdo con el catálogo preliminar, algunos lotes tienen precios mínimos de $10.000. También hay otros que parten en $20.000, $30.000, $40.000, $50.000 y $100.000, dependiendo de los productos que incluyan.

Es importante considerar que estos valores corresponden al precio mínimo de oferta y no necesariamente al monto final de adjudicación. Además, cada lote tiene un recargo adicional de 36,85% sobre el valor adjudicado, correspondiente al IVA, la comisión del martillero y el IVA de esa comisión.

¿Cómo participar en el remate?

El remate comenzará a las 10:00 horas del martes y se desarrollará completamente por internet. Quienes estén interesados pueden revisar previamente el catálogo para conocer los productos disponibles ingresando aquí.

Para participar, las personas deben registrarse en el sitio web de Remates Madrid (entra aquí) y constituir una garantía de $250.000 por cada $1.500.000 en compras. Este monto debe depositarse siguiendo las instrucciones de la organización y luego se debe enviar el comprobante al correo contacto@rematesmadrid.cl o comunicarse al teléfono +56 9 5778 9543 para solicitar la autorización de acceso al remate online.

También se realizará una exhibición presencial de los lotes este lunes 9 de noviembre, entre las 10:00 y las 17:00 horas, en las bodegas de Remates Madrid, ubicadas en Camino Lonquén 10.765, esquina Chañarcillo, en la comuna de Maipú.

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