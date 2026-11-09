Rau pone como meta bajar a un 6,5% la tasa de desempleo al final del Gobierno: "Tenemos que dar las señales de confianza"
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, conversó en la mañana de este lunes con Radio Infinita y abordó la tasa de desempleo de 9,8% publicada hace unos días por el INE, válida para el trimestre julio-septiembre en nuestro país.
El secretario de Estado puntualizó en el rol clave que tiene el sector privado en la contratación, asegurando que el "mayor empleador de Chile" es la empresa privada.
"Obviamente si las empresas están contratando o están despidiendo gente -hemos perdido 100 mil empleos más o menos en 12 meses- tenemos que conversar con ellos y es lo que hemos hecho en distintos foros. Tenemos que dar las señales de confianza", manifestó.Ir a la siguiente nota
La meta del ministro Rau para fines del Gobierno
De acuerdo a lo anterior, el ministro Rau no habló de proyecciones, aunque sí de objetivos ya para fines del Gobierno: "Nuestra meta es un 6,5% (tasa de desempleo)", recalcó.
"Es una meta muy exigente. Es al final del Gobierno. Lograr esa meta va a depender de que logremos implementar las medidas económicas", sostuvo.
Agregó que "el próximo año las perspectivas son de un crecimiento en torno al 3%. Tenemos que subirlo un poco más, ya que la meta es crecer al 4%".
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