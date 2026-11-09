Delincuentes se fugan tras robar $300 millones en sucursal bancaria en Cerrillos: Los buscan con helicópteros

09 nov. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un alto despliegue policial, que incluyó helicópteros, se desarrolló en la comuna de Cerrillos por un robo de 305 millones de pesos a un ciudadano chino que habría estado despositando dicho monto desde la sucursal del Banco BCI.

Tras el robo, los delincuentes se fugaron y protagonizaron un accidente de tránsito en el sector de Rapa Nui con Felix Margoz.

Según los últimos antecedentes, personal policial habría encontrado el maletín que fue sustraído, aunque se desconoce si contiene todo el dinero al interior.

El modus operandi del robo

Con el paso de los minutos, se conoció que el robo se habría producido luego de que la víctima fuera interceptada por dos sujetos en motocicleta, quienes portaban armas de fuego.

Tras amenazarlo con estos elementos, le robaron la maleta con el dinero en su interior. Ante esto, el afectado los persiguió con una camioneta todoterreno, los impactó, pero no detuvieron su marcha.

Los delincuentes, al ser colisionados, avanzaron unos metros y abandonaron la motocicleta para abordar otro automóvil, que terminó volcando después de una nueva persecución. Finalmente, escaparon, por lo que siguen siendo buscados por efectivos policiales.

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