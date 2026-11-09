Temblor se registra en la zona sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

09 nov. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,9 se registró durante la mañana de este lunes 9 de noviembre en la zona sur del país, cuando el reloj marcaba las 08:45 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 143 kilómetros al Oeste de Ancud, en la región de Los Lagos. La profundidad fue de 21 kms.

Por el momento, Senapred no ha indicado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz de este sismo.

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