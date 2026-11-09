Agua de lluvia, tortugas y aves: Así sobrevivieron 94 días en el mar los cinco náufragos en Océano Pacífico

09 nov. 2026 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un viaje en lancha que iba a durar apenas una hora entre las islas de Murilo y Ruo, en Micronesia, se convirtió en una pesadilla de 94 días a la deriva en medio del océano Pacífico.

Nueve integrantes de una familia quedaron atrapados en el mar luego de que una fuerte tormenta los sacara de su ruta y se quedaran sin combustible.

Recorrieron más de 4.800 kilómetros sin rumbo. Aunque la guardia costera suspendió la búsqueda tras diez días sin resultados, cinco pasajeros llegaron con vida a la isla Fanning, en Kiribati, en una impresionante historia de supervivencia.

Cómo consiguieron agua y comida para resistir tres meses

Al quedarse sin comida en los primeros días, el grupo tuvo que ingeniárselas para sobrevivir en medio del mar. Para no deshidratarse, su única fuente de líquido fue el agua de lluvia, que juntaban como podían dentro de la embarcación cada vez que llovía.

Para combatir el hambre, los náufragos cazaban aves que se paraban en la lancha y atrapaban tortugas que pasaban cerca. A pesar de estos esfuerzos, la falta constante de alimentos provocó la muerte de cuatro de los tripulantes, incluyendo a un niño, cuyos cuerpos tuvieron que ser lanzados al mar.

Las campanas de una iglesia marcaron el fin del viaje

La pesadilla terminó el pasado 1 de noviembre, cuando los tres adultos y los dos adolescentes de 13 años por fin lograron ver tierra firme. En medio de su extrema debilidad, el sonido de las campanas de una iglesia que celebraba una misa en la isla Fanning fue lo que los guio hasta el pueblo.

"Apenas podían caminar cuando bajaron de la lancha", contó el personal médico del lugar, detallando que los vecinos pensaron al principio que estaban borrachos por la forma en que se caían debido al nivel extremo de desnutrición y cansancio.

Atención médica y gestiones para volver a casa

Tras recibir ayuda inmediata de los habitantes y del pastor de la iglesia, los cinco sobrevivientes, llamados Wanis Weita, Wboy Weita, Akinis David, Paul Paul y Tedwin Paul, fueron llevados a un centro médico donde les pusieron suero intravenoso para rehidratarlos.

Hoy en día, todos se encuentran mejor y ya están comiendo por su cuenta. Por su parte, las autoridades de su lugar de origen ya comenzaron a gestionar su regreso a casa lo antes posible.